Il leader del M5s a margine di un appuntamento elettorale a Napoli

(LaPresse) – “Noi abbiamo parlato della crisi del gas già mesi fa, non siamo stati ascoltati. Abbiamo indicato fin da febbraio l’unica soluzione possibile, vera, a questa emergenza a livello europeo, un ‘energy recovery fund’. Il problema non è solo mettere un tetto calmieratore, il tema è anche e soprattutto l’avere il coraggio e la determinazione, quella che noi abbiamo avuto durante la pandemia, per imprimere una svolta in questo settore. Come? I piani di acquisto comune sono possibili tecnicamente, fattibili giuridicamente. Diventerebbe l’Europa, con un piano d’acquisto unico del gas, il player a livello mondiale più potente, e avrebbe molta più forza contrattuale e potrebbe imporre le condizioni”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a margine di un appuntamento elettorale a Napoli.

