Il titolare della Farnesina a Cernobbio: "Le nostre difese sono massime"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato di sicurezza informatica dopo i recenti attacchi al Gse e all’Eni. “Noi abbiamo fatto per tempo un’agenzia della cybersecurity che in collaborazione con l’intelligence italiana è in grado di affrontare questo genere di attacchi”, ha dichiarato il titolare della Farnesina. “Dobbiamo dirci che gli attacchi sono cresciuti con numeri enormi e in maniera imprevista da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, quindi gli attacchi che ricevono tutti i Paesi occidentali a livello internazionale destano preoccupazione perché fanno parte di una strategia di tensione internazionale che si sta producendo dopo l’invasione Ucraina”, ha spiegato il leader di Impegno Civico. “Dal nostro punto di vista le difese sono massime, siamo in grado di affrontare questi attacchi, abbiamo un’agenzia dedicata. Dobbiamo però irrobustire il nostro sistema europeo di difesa dagli attacchi”, ha concluso l’ex vicepremier.

