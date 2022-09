Temperatura nelle case giù di un grado e in funzione per un’ora in meno, la sera, da ottobre. È questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione arrivata dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso del Cdm per far fronte all’emergenza gas. “La prossima settimana” il Governo varerà un “ampio piano per sostenere le imprese” e abbassare il costo dell’energia. Il piano, ha sottolineato il titolare del Mite, “non prevederà solo il risparmio” sul gas con la riduzione della temperatura e dell’orario di utilizzo dei termosifoni per le case e gli uffici pubblici.

