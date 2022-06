Il ministro degli Esteri: "L'Ue deve ascoltarci e imporre un prezzo sostenibile"

(LaPresse) Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, arriva a Nola per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni amministrative. Dal palco della cittadina in provincia di Napoli Di Maio ha duramente attaccato le speculazioni sui costi energetici: “Il prezzo del gas non può essere deciso dagli speculatori della Borsa di Amsterdam, l’UE deve ascoltarci e imporre un prezzo sostenibile per tutti i Paesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata