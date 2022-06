Il segretario Dem: "Contrari all'atteggiamento della Lega e del suo leader"

(LaPresse) “Siamo contrari all’atteggiamento di Salvini e della Lega che non vuole fare niente perché dell’ambiente e della sostenibilità non gliene frega niente, ha voglia di prendere in giro le nuove generazioni che chiedono con forza l’impegno di tutti noi perché il futuro sia sostenibile”. Lo ha detto il segretario Dem, Enrico Letta, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata