L'appello della vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera dal Neaples Healthcare Summit

“Noi oggi lanciamo un grido d’allarme, un appello al governo Draghi affinché si intercettino tutte le risorse disponibili per colmare la carenza del personale sanitario, se da un lato Pnrr prevedere realizzazione strutture di prossimità è chiaro che queste strutture non possono funzionare senza personale. Quindi attenzione a non creare nuove cattedrali nel deserto”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, espresse a margine del convegno “Neaples Healthcare Summit” svolto presso l’Hotel Mediterraneo di Napoli. Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, Paolo Ascierto, dirigente medico UOC oncologia medica e terapie innovative, Aldo Patriciello, eurodeputato di Forza Italia, e Luigi Mansi, direttore della sezione ‘Salute e Sviluppo’ del Centro Interuniversitario per la Ricerca e lo Sviluppo sostenibile.

