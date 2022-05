Il padre di Kerr fu ucciso nel 1984 a Beirut da un militante islamico

(LaPresse) – L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, prima della partita di playoff Nba in Texas contro i Dallas Mavericks, non ha voluto parlare di basket, ma concentrarsi sul massacro della Robb Elementary School nella città di Uvalde, in Texas, dove almeno 19 bambini sono morti: “Sono stufo, quando faremo qualcosa?” denuncia l’allenatore in lacrime. Il padre di Kerr fu ucciso nel 1984 a Beirut da un militante islamico.

