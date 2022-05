Lo ha detto il segretario della Lega a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano 'Il Mattino'

(LaPresse) “Opa su Forza Italia? Ho tale e tanta stima e affetto, e da italiano riconoscenza, per Berlusconi e per quello che ha fatto per il mio Paese, che non mi permetto di giudicare le scelte di altri. La collaborazione con Forza Italia e con altri movimenti del centrodestra per la Lega è fondamentale. Non vedo partiti unici, offerte ostili o altro. La collaborazione è fondamentale”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano ‘Il Mattino’.

