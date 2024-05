La Lega dà appuntamento ai suoi elettori in Piazza Duomo alle 15

La Lega chiuderà la campagna elettorale per le Europee il primo giugno in Piazza Duomo a Milano alle 15. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini sarà affiancato dal generale Roberto Vannacci, ha annunciato. Quasi in contemporanea la premier Giorgia Meloni chiuderà la campagna di Fratelli d’Italia, con appuntamento fissato in Piazza del Popolo a Roma alle 14.

Salvini: “Vannacci sarà tra i più votati d’Italia”

“C’è un partito di sinistra che legittimamente ha candidato Ilaria Salis, che è in carcere all’estero con accuse gravi”, con il generale Vannacci “che ha difeso l’Italia e suoi ragazzi offriamo la possibilità di cambiare l’Europa con un altro profilo. È una scelta che sono sicura verrà premiata: sarà uno dei più votati, non nella Lega ma in tutti i partiti”, ha affermato in mattinata Salvini ad Agorà su Rai3.

