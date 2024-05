Era stato presentato dall'ex segretario dei Radicali italiani, Mario Staderini. Si riferisce alle elezioni politiche del settembre 2022, vinte dalla premier Meloni

È stato accolto dalla Corte europea dei diritti umani il ricorso contro l’Italia presentato dall’ex segretario dei Radicali italiani, Mario Staderini, insieme ad alcuni cittadini. Sottolineavano che le modifiche apportate al sistema elettorale hanno comportato la violazione dei diritti degli italiani nelle elezioni politiche del settembre 2022, vinte dalla premier Giorgia Meloni. La decisione è del 1 febbraio ma la notizia è stata diffusa ora.

Nel documento della Cedu, del quale LaPresse ha potuto prendere visione, si legge che “la Legge Costituzionale n. 1 del 2019 e le Leggi n. 117 del 2020 e 84 del 2022, queste ultime tre mesi prima delle elezioni legislative del 25 settembre 2022, hanno minato il rispetto e la fiducia dei ricorrenti nell’esistenza di garanzie di libere elezioni, violando così un diritto sancito dall’articolo 3 del Protocollo n. 1”. Inoltre, “vietando agli elettori di votare nel sistema proporzionale una lista o coalizione diversa da quella scelta dalla maggioranza e mediante riparto automatico del voto espresso nel sistema maggioritario alla lista o alla corrispondente coalizione del proporzionale, la legge n. 165 del 2017 lede il diritto dei ricorrenti di esprimere liberamente la propria opinione sulla scelta del Corpo legislativo in libere elezioni, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n.1”. Il governo italiano dovrà ora presentare una sua memoria difensiva.

Fonti Chigi: “Ricorso Cedu soltanto ritenuto ammissibile, governo lavora a memoria difensiva”

“Il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sulla legge elettorale italiana non è stato accolto, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, ma soltanto dichiarato ammissibile. Le udienze sul merito del ricorso saranno calendarizzate nei prossimi mesi e, pertanto, il Governo italiano sta elaborando una memoria difensiva, come previsto dalla normativa italiana e dalle Convenzioni internazionali in materia”. E’ quanto precisano fonti di Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata