Il presidente della Camera all'inaugurazione: "Un grande contributo per il tutto il Movimento"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, all’inaugurazione della scuola di formazione del Movimento 5 stelle. “Sono molto contento, dobbiamo affrontare tante tematiche complesse visto che oggi viviamo in un mondo complesso con tante crisi. Penso possa essere un contributo importante per chi è l’interno del Movimento e non solo”, ha spiegato Fico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata