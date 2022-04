Così il presidente durante un punto stampa al termine del Consiglio nazionale convocato nella sede romana del Movimento 5 stelle

(LaPresse) “C’è una riunione del gruppo al Senato, ci sarà una modifica al regolamento che consentirà l’espulsione dal gruppo del senatore Petrocelli e ho chiesto conferma di un mandato per deferirlo al collegio dei provibiri per l’espulsione dal Movimento”. La possibilità delle dimissioni dei membri della commissione Esteri del Senato per far decadere il presidente “è una decisione che va presa con gli altri gruppi e con gli altri commissari perchè deve essere una decisione collettiva. Valuteremo tutte le iniziative utili per assicurare alla commissione esteri una piena funzionalità”. Così il presidente Giuseppe Conte durante un punto stampa al termine del Consiglio nazionale convocato nella sede romana del Movimento 5 stelle.

