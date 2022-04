Il Presidente della Repubblica nel suo intervento ad Acerra

(LaPresse) “Oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che attraversiamo in Europa, il valore della Resistenza – la resistenza all’aggressione, all’odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili – supera i suoi stessi limiti temporali e geografici”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla celebrazione del 77° anniversario della Liberazione ad Acerra (Napoli). “Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l’Ucraina ma per tutti gli europei, per l’intera comunità internazionale. Come ho sottolineato tre giorni fa davanti alle associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma, avvertiamo l’esigenza di fermare subito, con determinazione, questa deriva di guerra prima che possa ulteriormente disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa tragicamente estendersi”, ha aggiunto. “Diciamo convintamente: viva la libertà, ovunque. Particolarmente ove sia minacciata o conculcata”, ha concluso Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata