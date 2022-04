Tensione nella maggioranza, il vicepresidente di FI: "Vogliamo che non ci siano nuove tasse"

(LaPresse) “Noi crediamo a Draghi quando dice che non mette le tasse, ma dopo il 2026 cosa succede? Noi siamo convinti invece che quel provvedimento, così com’è scritto, blocca il mercato immobiliare e fa crescere la pressione fiscale sulla casa”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della convention del suo partito a Roma, che nella giornata di sabato vedrà la partecipazione si Silvio Berlusconi. “Chiediamo solo che venga tolta la parte dove si equipara il valore catastale al valore di mercato. Questa è una nuova stangata per le famiglie italiane. Nessuna crisi di governo, vogliamo solo che non ci siano nuove tasse. Va bene ad esempio l’emerso sulle imprese fantasma non va bene la seconda parte. Se la sinistra vuole mettere una nuova patrimoniale noi diciamo no”, ha aggiunto Tajani.

