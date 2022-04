Il presidente della Commissione Finanze dopo la bagarre: "Sarebbe un peccato buttare un anno e mezzo di lavoro"

(LaPresse) – Bagarre in commissione Finanze alla Camera sulla riforma fiscale. Il presidente Luigi Marattin (Iv) ha sospeso la seduta per evitare che la maggioranza cadesse su un emendamento della Lega sull’esenzione dall’Imu per le case sfitte. “Nella giornata di ieri è apparso chiaro che il tentativo di mediazione al quale abbiamo lavorato nelle scorse settimane non aveva una base politica perché c’è stato un ulteriore rilancio da parte di parte della maggioranza Le riforme non si fanno votando ’24 a 24′, non è stato questo lo spirito fin qui. Quindi ho ritenuto necessario avvertire palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate e ho annullato tutte le convocazioni della Commissione. Così non si può andare avanti”, ha spiegato Marattin.”Questo Paese sembra che faccia sempre gran fatica a passare dagli slogan ai fatti quando si parla di riforme. Purtroppo il fisco resta materia di campagna elettolare. Sarebbe un vero peccato buttare via il lavoro di un anno e mezzo”, ha aggiunto il deputato di Italia Viva.

