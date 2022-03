La ministra per gli affari regionali e le autonomie è intervenuta a un convegno di Forza Italia

“Il Governo va avanti sulla transizione ecologica che ritiene ovviamente una priorità, ma in questo momento, come ha detto il presidente Draghi, dobbiamo passare da un’economia di mercato a un’economia di guerra”. Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenuta al convegno di Forza Italia ‘Milano chiama Lombardia’. “Se c’è bisogno di riaprire qualche centrale a carbone io penso che in tempo di guerra si fa anche quello che serve”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata