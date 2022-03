"Nessuno di noi si deve dimenticare che il leader della Lega vedeva in Putin il suo riferimento politico, diceva cose imbarazzanti"

“Nessuno di noi si deve dimenticare che Salvini vedeva in Putin il suo riferimento politico, diceva cose imbarazzanti”. Così Laura Boldrini a margine della veglia di preghiera organizzata da deputati e senatori nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno nel complesso della camera dei deputati. “Non è che il regime di Putin mostra solo ora la sua faccia cattiva mentre due anni fa era buono”, ha continuato la ex presidente della Camera. “Non dimentichiamo gli stretti contatti tra il suo partito e il partito di Putin. E anche Meloni più volte ha guardato a Putin come una persona di grande consistenza. Berlusconi e Putin poi andavano a braccetto: erano molto amici”.

