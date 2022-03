Lo ha spiegato ai giornalisti il presidente della Regione Lazio dopo aver incontrato i cinque studenti ucraini Erasmus che verranno ospitati a Roma

(LaPresse) “Noi già da ieri siamo attivi con la Protezione Civile e con il Sistema sanitario regionale, dando al Governo la nostra disponibilità, sia ad accogliere profughi che a offrire ospitalità sanitaria qualora ce ne fosse bisogno”. Lo ha spiegato ai giornalisti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato i cinque studenti ucraini Erasmus che verranno ospitati a Roma. “La Protezione Civile è mobilitata ed è allertata la rete sanitaria. Ci sono elenchi di richieste soprattutto per quanto riguarda i medicinali e con il Comune di Roma e la Protezione Civile abbiamo attivato la verifica sulle strutture alberghiere qualora arrivassero, come probabilmente avverrà, flussi dall’Ucraina, e ci sia così il massimo dell’accoglienza e dell’ospitalità per chi fugge da una guerra”, ha spiegato Zingaretti.

