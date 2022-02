Il fondatore del Movimento fa sentire la sua voce via social dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei 5 Stelle

In attesa di un possibile blitz a Roma arriva la voce di Grillo a cercare di arginare il caos interno al Movimento 5 Stelle: “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile in data odierna che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano“, scrive su Facebook il fondatore del Movimento, invitando tutti a una riflessione, a “rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.

