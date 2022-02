L'avvocato Lorenzo Borré a LaPresse: "Per il Movimento è l'anno zero, l'ex premier non ha più poteri e si dovrà quindi alla nomina del comitato direttivo"

Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere del 3 e del 5 agosto scorso che hanno modificato lo statuto del Movimento 5 stelle, facendo decadere dunque Giuseppe Conte come leader dei pentastellati. Gli attivisti del Movimento sono assistiti dall’avvocato Lorenzo Borré che, contattato da LaPresse, spiega: “Per il Movimento 5Stelle è l’anno zero. Giuseppe Conte non ha più poteri, si dovrà quindi procedere con alla nomina del comitato direttivo, l’organo collegiale approvato nel febbraio del 2021. In questo modo decadono anche gli organi di garanzia, per rivestire cariche istituzionali, vengono meno”.

