Il presidente della Repubblica nel suo discorso dopo il giuramento: "Disegnare il paese del dopo emergenza"

(LaPresse) “Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. E’ ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l’Italia, ben oltre le difficoltà del momento. Un’Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano. Un Paese che cresca in unità”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver giurato da Capo dello Stato nell’aula della Camera. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata