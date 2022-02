Il leader della Lega dopo l'incontro con il ministro Franco: "Estrarre e comprare più gas"

Con il ministro Daniele Franco “abbiamo parlato di bollette e di quanto stanno aumentando per artigiani, imprese e famiglie. Abbiamo ragionato su come intervenire, occorrono miliardi, 5 miliardi sono stati messi ma non bastano. Chiederò a Draghi e Franco un intervento più sostanzioso, entro questo mese, di miliardi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro al Tesoro dell’Economia con il titolare del dicastero. “Con il ministro Cingolani farò un altro discorso: produrre più gas, estrarre, comprare più gas. L’emergenza è quanto costa l’energia per imprese e famiglie”, ha aggiunto il numero uno del Carroccio.

