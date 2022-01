Il vicepresidente di Forza Italia: "Nessuno chiede a Mattarella un incarico a tempo"

(LaPresse) Antonio Tajani è certo che oggi pomeriggio sarà eletto il nuovo presidente della Repubblica e che sarà ancora Sergio Mattarella. “Berlusconi ha avuto con lui una cordiale telefonata e gli ha ribadito il sostegno di Forza Italia“, ha spiegato il vicepresidente azzurro. “Scelta migliore in questo momento non era possibile fare”, ha aggiunto il numero due di Forza Italia. Sul no di Fratelli d’Italia al Mattarella Bis Tajani commenta: “Il centrodestra non è un partito unico, ognuno ha le proprie idee: si è molto rafforzata la componente che fa parte del Partito popolare europeo, il centrodestra di governo ha confermato le proprie posizioni, non c’erano altri punti di equilibrio se non quello di rivolgersi al capo dello Stato”.

