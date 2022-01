Il vicepresidente azzurro: "Non un altro tecnico in posizione"

“Forza Italia sta gestendo da sempre in autonomia le trattative. Stiamo lavorando per una soluzione che raccolga la più ampia condivisione possibile. La lista che è stata proposta dalla sinistra? Riteniamo che non sia giusto per quanto ci riguarda avere un altro tecnico in una posizione apicale”. Così il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, lasciando la Camera venerdì sera. “Il centrodestra esiste, in questa fase politica è giusto che ogni forza possa trattare con gli interlocutori del centrosinistra per fare delle valutazioni. Se poi si riesce a fare sintesi con le altre forze del centrodestra, per noi sarà molto positivo. Il capo dello Stato deve essere eletto con una maggioranza molto ampia”.

