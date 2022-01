Il senatore, tra i papabili per il Colle: "Non possiamo continuare in eterno"

Arrivato alla Camera il senatore Pierferdinando Casini: nella corsa al Colle è uno dei papabili. Il suo nome è ben visto dai centristri che potrebbe convergere su di lui nella ottava votazione. “Giornata giusta? Speriamo, non possiamo continuare in eterno”

