Il senatore pentastellato: "I leader di partito rischiano di essere travolti dai grandi elettori"

“È una crisi di sistema. È necessario che i leader dei partiti risolvano questa cosa, prendendo atto che c’è una divaricazione tra le trattative e la volontà del Parlamento che, in maniera trasversale, sta dando la soluzione a un problema che neanche doveva essere posto”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S, Primo Di Nicola, fuori da Montecitorio. “I leader di partito prendano atto di questa sitazione e, se non vogliono essere bypassati, se non travolti dai grandi elettori, è necessario, per rimanere nell’alveo della democrazia parlamentare, mettersi d’accordo e salire al Quirinale semplicemente per comunicare questa volontà. Non per chiedere la disponibilità, che è una domanda mal posta perché, già semplicemente ponendo la domanda, si mette in difficoltà un Capo dello Stato che non dà una disponibilità che non può dare”, ha aggiunto Di Nicola.

