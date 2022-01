Le parole di Simona Malpezzi, Julia Unterberger dopo l'incontro con l'attuale Capo dello Stato

(LaPresse) I capigruppo delle forze di maggioranza sono usciti insieme dall’ingresso principale del Quirinale dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È andato tutto bene”, ha detto ai cronisti Simona Malpezzi, capogruppo del PD al Senato. Secondo quanto dichiarato, il Capo dello Stato “sarebbe pronto a mettersi a disposizione per il bene del Paese”. Mi spiace un po’ per lui perché lo aveva fatto capire in tutti i modi che non era d’accordo con un secondo mandato, e questa è un po’ anche una sconfitta del Parlamento che non riesce a trovare un’altra persona”, ha sottolineato la senatrice Julia Unterberger, aggiungendo: “Lui ha anche detto che aveva altri piani, ‘ma se me lo chiedete così, se devo essere qua per l’unità dell’Italia, allora mi metto a disposizione’”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata