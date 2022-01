Proseguono le trattative tra i partiti: in queste ore si sta ragionando sul nome del direttore generale del Dis, Elisabetta Belloni

Quarta giornata di votazione per il Presidente della Repubblica, nell’Aula di Montecitorio, dopo l’ennesima fumata nera di ieri pomeriggio con 412 schede bianche. La chiama dei 1.009 grandi elettori alle 11 di questa mattina: si abbassa il quorum, non servirà più, infatti, la maggioranza dei due terzi ma basterà la maggioranza assoluta , cioè 505 voti. Proseguono le trattative tra i partiti. Questa mattina anche il vertice del centrodestra, poi un incontro tra i leader di maggioranza.

Nella notte trattative febbrili tra le forze politiche: secondo quanto apprende LaPresse da fonti di maggioranza, tra i nomi della rosa ristretta su cui in queste ore si sta ragionando per il Colle c’è quello del direttore generale del Dis, Elisabetta Belloni. Un profilo super partes, che non dispiacerebbe al segretario del Pd, Enrico Letta, e al presidente del M5S, Giuseppe Conte, e che avrebbe il supporto anche del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Belloni, infatti, era segretario generale alla Farnesina proprio con Di Maio, prima dì passare al Dis, prendendo il posto di Gennaro Vecchione, uomo voluto da Conte, prima della scadenza naturale del suo mandato. All’epoca dei fatti, il cambio Vecchione-Belloni, voluto dal premier, Mario Draghi, aveva irritato proprio Conte. Ma sulla Belloni stenta a decollare una convergenza. All’interno della stessa larga coalizione che sorregge il governo, infatti, ci sarebbe più di un dubbio sul dg del Dis. In particolare, all’interno della Lega e Forza Italia, ma anche di una parte del Pd, Italia viva e Leu, che avrebbero fatto notare la difficoltà di scegliere per il Quirinale un elemento di grande valore ma che viene dai Servizi. La trattativa, dunque, va avanti ma la strada si fa in salita.

09: 55 – Italia viva oggi voterà scheda bianca

Italia viva, secondo quanto si apprende mentre è in corso la riunione dei grandi elettori, lascerà oggi scheda bianca.

09:51 – : Letta e Speranza alla Camera, vertice Pd-Leu-M5S

Il segretario del Pd, Enrico Letta, è da poco arrivato alla Camera. Poco dopo è giunto al palazzo dei gruppi di Montecitorio anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo quanto si apprende Pd, M5S e Leu (leader e capigruppo) torneranno adesso a vedersi prima dell’inizio della quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica per decidere la linea.

09:12 – Al via vertice centrodestra alla Camera

Al via il vertice del centrodestra alla Camera a un paio d’ore dall’inizio della quarta giornata di votazioni per il Quirinale. Sono presenti tutti i leader dei partiti della coalizione.

08:58 – Salvini: “Non capisco come a sinistra non vada mai bene nessuno: da loro nessun nome”

“Io li sento tutti i giorni, è il mio dovere, è il mio lavoro. Porto dei nomi, ascolto. Noi abbiamo dei nomi di assoluto livello. Non penso che il centrodestra che presenta decine di milioni di italiani debba dimostrare niente a nessuno e che solo a sinistra vi siano profili morali e istituzionali in grado di aspirare alla più alta carica dello Stato. La via maestra rimane sempre quella che i numeri, il consenso popolare e trent’anni di storia politica ci chiedono”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera. “Non capisco come a sinistra non vada mai bene nessuno”

08:52 – Renzi: “Leader hanno paura, domani Italia deve avere Presidente”

“Credo che non si chiuderà oggi e si chiuderà domani. Oggi magari il centrodestra andrà su un candidato più di bandiera e domani giungeranno a più miti consigli”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo a Quiritalk su Radio Leopolda. “I leader hanno paura e e hanno il terribile di contarsi un leader non può avere paura.

Oggi hanno scelto di fare un altro giro a vuoto, domani non c’è più tempo”, ha aggiunto. “Oggi hanno scelto di fare l’ultimo passaggio a vuoto. Per me è sbagliato ma prendiamo atto. Domani non c’è più tempo, domani l’Italia deve avere un presidente della Repubblica“.

8:50 – Tajani, ora vertice centrodestra e alle 10 riunione grandi elettori FI

“Adesso faremo la riunione del centrodestra, stiamo valutando. Poi alle 10 si riuniscono i grandi elettori di Forza Italia”. Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio, sulla corsa al Quirinale.

