Il leader dell'opposizione di centrodestra: "I cittadini che incontro nei territori non hanno visto nulla"

(LaPresse) – Il leader dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Napoli, Catello Maresca, ha tenuto nell’antisala dei Baroni una conferenza stampa insieme ai colleghi di coalizione. “Nei primi cento giorni l’amministrazione guidata da Manfredi non ha dato nessun cambio di passo, solo progetti e proposte”, ha detto Maresca. “I cittadini che incontro nei territori non hanno visto nulla. I cento giorni sono passati con l’immondizia che si accumula ancora per le strade, con la richiesta di sicurezza dei cittadini “, ha aggiunto l’ex magistrato.

