Il governatore incontra Lamorgese: "Necessario lavoro di verifica preventivo"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in occasione della firma per l’accordo e la promozione di un sistema di sicurezza per la città di Napoli in Prefettura si rivolge al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Il governatore chiede “un lavoro di verifica e filtro preventivo e rigoroso per evitare che le risorse economiche destinate alle fasce deboli diventino finanziamenti per la camorra. Abbiamo verificato – fa sapere De luca – che nell’area metropolitana di Napoli c’è una truffa che riguarda il Reddito di Cittadinanza per cinque milioni di euro”.

