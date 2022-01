La ministra dell'Interno in Prefettura sigla l'accordo per la sicurezza

(LaPresse) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in Prefettura a Napoli ha siglato l’accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città. L’intesa è stata firmata anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Il sindaco Gaetano Manfredi e il Prefetto Claudio Palomba. ” Solo con lavoro di squadra si vincono le sfide”, ha detto la titolare del Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata