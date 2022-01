Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia parlando con i giornalisti

(LaPresse) “L’unica iniziativa di Salvini quella che ha palesato in maniera diretta che è quella di un sostegno a Berlusconi leale, vero, non condizionato”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Giorgio Mulé. “Non sapevo dell’incontro tra Fraccaro e Salvini, ma è normale che ci si incontri. In questo momento non vedo nulla di strano che tra mondi così lontani ci si possa parlare. Sui nostri ho piena fiducia, non siamo i 101 di Prodi. Salvo essere smentito, penso non dovremmo avere alcuna defezione né da parte di Forza Italia né da parte di altre forze del Centrodestra”, ha aggiunto Mulé.

