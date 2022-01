La deputata è intervenuta al presidio sotto il capoluogo lombardo

(LaPresse) – A Milano “C’è un problema sicurezza, ma c’è anche un problema integrazione. Dietro i fatti di capodanno secondo me c’è una regia una sorta di premeditazione”. Lo ha detto la deputata e responsabile per le pari opportunità della Lega Laura Ravetto, intervenuta questo pomeriggio al presidio sotto il comune di Milano per chiedere le dimissioni dell’assessore alla sicurezza Massimo Granelli.

