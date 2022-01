Nuove regole anti-Covid adottate in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato

Soltanto 200 parlamentari potranno accedere contemporaneamente in Aula a Montecitorio durante le votazioni per il Presidente della Repubblica. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo aver esaminato le proposte dei questori. Nelle tribune invece potranno accedere circa 100 grandi elettori.

Per l’elezione del Capo dello Stato – che avrà inizio il 24 gennaio alle 15 – i catafalchi in legno con la tendina in feltro saranno sostituiti con nuove cabine elettorali che avranno la stessa funzione di celare la segretezza del voto.

Per il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica tutti i grandi elettori potranno partecipare alla seduta, ma saranno in Aula alla Camera solo durante il discorso di insediamento. Saranno comunque ammessi sono i grandi elettori con tampone negativo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata