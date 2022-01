Il cordoglio unanime del mondo politico italiano e delle istituzioni europee. Mattarella: "Ha reso protagonista l'Europarlamento". Von der Leyen: "Morto un grande europeo e italiano"

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle 1.15 dell’11 gennaio presso il Cro (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano (Pordenone), dove era ricoverato, per una complicanza al sistema immunitario. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo.

“C’è stata una complicazione negli ultimi giorni che ha aggravato drammaticamente le sue condizioni di di salute”, ha spiegato Cuillo parlando a Rainews24. Nel suo ricordo di Sassoli, Cuillo ha ricordato come il presidente avesse “vissuto il suo impegno da presidente del Parlamento Europeo e suo impegno da giornalista come missione per riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini. Un uomo buono, tenace, che ha combattuto contro il male in questi ultimi giorni”.

Ieri l’ultimo tweet di Sassoli per ricordare una figura del giornalismo, l’altra sua grande passione oltre alla politica. “Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Silvia Tortora. Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile”, aveva scritto dal suo profilo privato, la cui descrizione era “presidente del Parlamento europeo. E sempre, ancor di più, uno di voi”.

Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di #SilviaTortora . Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre #Enzo vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile.

Von der Leyen: “Morto un grande europeo e italiano”

“Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”. Così in un tweet in italiano la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.

David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.

My thoughts are with his family.

Riposa in pace, caro David!

