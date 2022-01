Momento di raccoglimento davanti alla sede del Parlamento Ue di Bruxelles

(LaPresse) Tantissimi membri del Parlamento europeo, molti dei quali in lacrime, si sono ritrovati davanti alla sede di Bruxelles dell’Assemblea comunitaria per ricordare il presidente David Sassoli, morto la notte scorsa all’età di 65 anni. Tra loro anche i leader del gruppo socialista, Iratxe Garcia Perez, e del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber: i due, visibilmente commossi, si sono abbracciati. I parlamentari hanno quindi osservato un minuto di silenzio in memoria del giornalista e politico italiano, che si è concluso con un lungo applauso.

