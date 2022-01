Il segretario dem: "La tua vela non è lacerata, la riannodermeo insieme"

(LaPresse) Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha ricordato David Sassoli in un accorato intervento alla Camera. “Sentiamo oggi rispetto e cordoglio non retorico in quest’Aula”, ha detto il leader dem sottolineando che “David ha dimostrato leadership e determinazione, ci è riuscito senza mai perdere gentilezza e spirito di inclusione”. Poi, con la voce rotta dalla commozione, Letta ha concluso citando una poesia di padre Turoldo: “La tua vela David non è lacerata, la riannoderemo insieme”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

