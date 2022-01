Così il capo dello Stato parlando della pandemia nell'ultimo messaggio di fine anno del suo mandato

Sergio Mattarella ha parlato anche della pandemia e ringraziato chi si è vaccinato nell’ultimo messaggio di fine anno da capo dello Stato. “Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus. Alle bare trasportate dai mezzi militari. Al lungo, necessario confinamento di tutti in casa. Alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al collasso”. Ha detto il presidente della Repubblica aggiungendo: “La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata