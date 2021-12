Il governatore: "I contagi aumentano, ma non in maniera esponenziale"

(LaPresse) “Per Natale continueremo a essere in zona bianca, sicuramente. Dobbiamo aspettare giovedì per vedere gli ultimi dati anche se, per ora, aumentano i contagi, ma non in maniera esponenziale. I vaccini allontanano dalle situazioni più gravi, quindi confidiamo di rimanere bianchi anche per Capodanno“. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’incontro con la stampa per gli auguri natalizi.

“Ciò detto, bisogna comunque ribadire e sottolineare come, oltre alla necessità della vaccinazione, ci vuole un minimo di attenzione e di precauzioni che sono fondamentali per la battaglia al virus”, ha concluso il governatore lombardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata