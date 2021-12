La visita in vista della scandenza del mandato, 45 minuti di colloquio

(LaPresse) La visita di congedo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Papa Francesco è durata circa 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05. Il Papa ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani e i volumi dei documenti papali, con il Messaggio per la Pace per il 2022. “Questo è un appello fondamentale”, ha detto il Capo dello Stato ricevendo la prima copia del Messaggio per la Pace 2022, non ancora pubblicato. Tr ai doni del Pontefice anche il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. Il presidente ha ricambiato con una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni esposta al Quirinale.

