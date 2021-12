Il presidente della Repubblica insieme ad alcuni membri della famiglia in Vaticano per incontrare il Pontefice

La visita di congedo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Papa Francesco è durata 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05. Il Capo dello Stato ha lasciato il Vaticano alle 10.20. Il Papa ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani e i volumi dei documenti papali, con il Messaggio per la Pace per il 2022, che non è ancora stato pubblicato, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il presidente ha ricambiato con una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni esposta al Quirinale.

“Questo è un appello fondamentale”, ha detto Sergio Mattarella a Papa Francesco, dopo aver ricevuto la prima copia del Messaggio per la Pace 2022. Nella breve interlocuzione pubblica, il Capo dello Stato ha lasciato intendere che il documento è stato uno dei temi al centro del colloquio a porte chiuse tra il Capo dello Stato e il Pontefice. “Grazie della testimonianza, che è il meglio della testimonianza”, ha detto invece Papa Francesco salutando il Capo dello Stato

Divertente siparietto nel momento dello scambio dei doni tra i due capi di Stato. “Pregate per me, se non ve la sentite di pregare per me mandate buone ondate, non pregate contro”, ha poi scherzato Bergoglio con sei dei numerosi nipoti di Sergio Mattarella, arrivati con lui in Vaticano , accompagnati da Laura Mattarella. “Cosa ne pensate della visita del nonno?” ha chiesto il Papa. “Sarà un bel ricordo”, risponde una ragazza. “E’ la terza volta che ci incontriamo – ricorda uno dei nipoti al Papa – ma la prima che parliamo direttamente”.

Gli altri incontri tra Mattarella e il Papa

Dal primo incontro, il 18 aprile 2015, in Vaticano, Papa Francesco e il capo dello Stato italiano si sono incontrati molte volte in questi anni. Nel maggio 2017 fu il Papa a fargli visita al Quirinale. Mattarella ha poi partecipato a diversi appuntamenti pubblici presieduti dal Papa, in Vaticano e a Roma, come l’incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella piazza del Campidoglio il 20 ottobre 2020. Il capo dello Stato aveva presenziato anche a Bari all’evento della Cei ‘Mediterraneo frontiera di pace’, nel febbraio 2020.

