Il leader della Lega a margine di Atreju: "Spero non abbia la tessera del Pd in tasca"

(LaPresse) – “Telefonerò a tutti, la scelta del Presidente sia condivisa da tutti, non sia di una sola parte”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a margine di Atreju, a Roma. “Silvio Berlusconi ha dato la sua disponibilità, se cambiasse idea abbiamo tante soluzioni, uomini e donne di alto livello, spero il presidente non abbia la tessera del Pd in tasca”

