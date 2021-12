Il leader leghista: "Importante avere un voto più degli altri"

(LaPresse) – “Se Meloni avesse più voti alle prossime elezioni entrerei nel suo governo? Assolutamente sì, così come penso che se dovesse prendere più voti la Lega Meloni entrerebbe nel governo della Lega. E lo stesso vale per gli amici di Forza Italia, ovviamente. Per noi la democrazia conta, e la cosa importante è avere un voto più degli altri”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Atreju, a Roma.

