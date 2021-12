Il segretario dem ospite a Atreju: "La vedo molto in salita"

“Io ho detto che il presidente della Repubblica andrebbe eletto a larga maggioranza e Berlusconi non credo abbia le caratteristiche per essere eletto a larga maggioranza. La vedo molto in salita”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo ad Atreju, commentando la possibile candidatura di Berlusconi al Quirinale.

