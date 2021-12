Il segretario dem a Atreju: "È una condizione insostenibile per il Paese"

“Sono stato accusato di essere uno che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani. Il concetto essenziale è questo: nel nostro Paese, nel momento nel quale un grande ricco passa a miglior vita, il figlio del grande ricco ottiene un vantaggio totale, senza dare un contributo alla società di nessun tipo”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo ad Atreju. “Fatemi dire molto semplicemente che, se chiediamo a quell’uno per cento della società italiana un contributo per aiutare i giovani di oggi, che secondo me sono la parte debole del nostro Paese, io credo che facciamo una scelta di indicare chiaramente che c’è bisogno che tutto il nostro sistema si ponga il problema che i giovani in Italia sono messi ai margini. È una condizione insostenibile per il Paese”, ha aggiunto Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata