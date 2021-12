Lo ha detto a margine del congresso dell'Udc sulla contesa sul seggio al Senato vacante dopo il decesso del leghista Paolo Saviane

(LaPresse) – “Non commento i voti di ieri perché polemizzare su un senatore morto è pagina imbarazzante perchè un conto è la politica un conto è il cuore. Fare politica su un senatore scomparso mi ha imbarazzato. Chiederò un incontro del centrodestra per fare battaglie comuni, tagliare le tasse sulle bollette. Il centro destra deve essere unito in Italia e in Europa peccato qualcuno lotti ancora per il suo orticello e la pensi diversa”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine del congresso dell’Udc sulla contesa sul seggio al Senato vacante dopo il decesso del leghista Paolo Saviane.

