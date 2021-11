Così il coordinatore di Forza Italia entrando all'Assemblea di Confartigianato a Roma

(LaPresse) Il coordinatore di Forza Italia anticipa le richieste di Forza Italia a Draghi sulla Manovra: “La posizione di Forza Italia è molto chiara: vogliamo incrementare il pacchettpo di 8 miliardi di euro per ridurre ulteriormente Irap e Irpef. Questi soldi si possono trovare utilizzando il denaro che non verrà speso grazie alle nuove regole sul reddito di cittadinanza. Chiediamo che vengano prolungati gli ecobonus” e un “blocco selettivo delle cartelle esattoriali, oltre al rinvio al 2022 delle sadenze del 30 novembre”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia entrando all’Assemblea di Confartigianato a Roma. “Il Mef deve porre più attenzione alle richieste di Forza Italia. Serve più equilibrio tra le proposte del centrodestra di governo e il Pd. E’ un appello che faccio al ministro Franco. In caso contrario potrebbero esserci da parte nostra mosse conseguenti”.

