Così il segretario del Pd a margine dell'assemblea di Confartigianato a Roma

(LaPresse) “Ho apprezzato molto la relazione del presidente di Confartigianato Granelli. L’attenzione alle piccole e medie imprese è stata richiesta come uno degli elementi essenziali. Siamo qui per ribadire la nostra volontà di dare risposte positive, così come ci sono nella legge di Bilancio“. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine dell’assemblea di Confartigianato a Roma.

