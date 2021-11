Il leader della Lega a Napoli: "Bisogna decidere in base ai dati non agli umori"

(LaPresse) Matteo Salvini alla Stazione Marittima di Napoli ha partecipato al congresso regionale della Lega Campania. A margine il leader del Carroccio ha commentato l’ordinanza del govenratore Vincenzo De Luca, che ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre l’obbligo di indossare le mascherine anche all’esterno. “Io ascolto quello che viene proposto e poi in base ai dati scientifici valuteremo, bisogna decidere in base ai dati, non agli umori e alle sensazioni. Le scelte alla De Luca che dice tutto e il contrario di tutto non ci portano lontano”, ha affermato il segretario della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata