Dalla manifestazione di Roma, convocata dai sindacati uniti Cgil, Cisl e Uil, il segretario Maurizio Landini lancia un avvertimento al governo, che ha convocato un tavolo al Mef per lunedì prossimo. “Se il governo pensa di convocarci per informarci di quello che ha deciso, è meglio che non ci convochi. Perché noi non siamo degli osservatori o degli ascoltatori ma siamo soggetti che hanno in testa un’idea diversa di questo paese“. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Roma. “Riguardo alla riforma fiscale pensiamo una cosa chiara: servono molto più di 8 miliardi, lo sanno tutti. Se si vuole fare una riforma vera, che allarghi anche la base imponibile di chi paga l’Irpef, che colpisca davvero l’evasione fiscale, abbiamo bisogno di agire su più direzioni”, aggiunge.

“Sul fisco – aggiunge ancora il leader della Cgil – noi diciamo una cosa molto precisa: quegli 8 miliardi devono andare alle lavoratrici dipendenti e ai pensionati e devono andare, in questa direzione, a partire dalle detrazioni e anche da forme di decontribuzione, se necessario, ma che riguardino il lavoro dipendente e i pensionati. Questo è il messaggio che noi mandiamo: non abbiamo cambiato idea e diciamo che questa è la trattativa che vogliamo fare con il governo. E ci rivolgiamo anche al Parlamento in questa direzione”.

Per quanto riguarda il tema delle pensioni in questa legge di Bilancio “stiamo avanzando delle richieste esplicite: hanno allargato i lavori gravosi e hanno assunto un lavoro importante fatto da varie Commissioni. Bene, ma secondo noi, si può migliorare ulteriormente perché alcune attività gravose non le hanno ancora individuate” e “allo stesso tempo c’è bisogno che questa possibilità venga estesa”. E ancora: “Non pensino di prenderci in giro. Loro si sono impegnati ad aprire con noi a dicembre una trattativa per ridisegnare la legge Fornero. Noi abbiamo pazienza, sono 10 anni che aspettiamo e qualcuno di voi può dire che abbiamo aspettato fin troppo. Vogliamo fare questa discussione sul serio. Se non abbiamo risposte, né su questo né sul fisco, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci nella nostra proposta e nella nostra iniziativa perché abbiamo intenzione di portare a casa dei risultati concreti per le persone che rappresentiamo. E la nostra forza è l’unità delle organizzazioni sindacali”.

“Le nostre manifestazioni, che anche oggi vedono tante piazze d’Italia, non sono semplicemente contro qualcuno o contro qualcosa, ma sono manifestazioni che parlano al Paese e chiedono” una cosa: “che per cambiare davvero il paese bisogna farlo insieme al mondo del lavoro, non contro il mondo del lavoro”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Roma aggiungendo che “è necessario che questo sia un elemento di fondo”.

